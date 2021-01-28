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Gündem Film değil gerçek! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada
Gündem

Film değil gerçek! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çatışma anları saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 08:39:00 -
Film değil gerçek! Akrabalar arasında silahlı kavga kamerada

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mehmet K, Mahmut K, Halil K, Vedat K. ve Şeydavut K. silahla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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