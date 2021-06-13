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Dünya Fillerin dayanışması! Kanala düşen fili başka bir fil kurtardı
Dünya

Fillerin dayanışması! Kanala düşen fili başka bir fil kurtardı

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde fillerin dayanışması kameraya yansıdı. Su kanalına düşen yavru filin imdadına yetişkin bir fil yetişti.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 19:12:00 - 2021-06-13 19:17:49

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde su kanalına düşen yavru fili yetişkin bir fil kurtardı.

Kanala düşen fili başka fil kurtardı

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yuxi şehrine bağlı Yuanjiang ilçesinde, su kanalından geçmeyi başaramayan yavru bir fil kanala düştü. Kanalda mahsur kalan yavru fil yetişkin bir fil tarafından kurtarıldı.

Xishuangbanna Dai özerk bölgesindeki ormanlarından ayrılarak yaklaşık 500 kilometre yol kat eden vahşi Asya fili sürüsü, geçtiğimiz hafta Kunming’e ulaşmıştı. En çok Yunnan eyaletinde görülen Asya filleri, Çin’de devlet koruması altında bulunuyor.

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