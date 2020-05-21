Filiz Gökdemir Köşker’in polisiye romanı ’Kebbat’ çıktı

Emekli öğretmen Filiz Gökdemir Köşker, meslek hayatı boyunca görev yaptığı yerlerden, öğrencilerinden, yöre insanlarından devşirdiği anıları ve hikâyeleri, polisiyenin ve aşkın kesiştiği bir kurguyla kitaplaştırdı. Seri olarak düşünülen ilk kitap Kebbat-I, Sokak Yayın Grubu’ndan çıktı.

Emekli öğretmen Filiz Gökdemir Köşker’in polisiye romanı ’Kebbat’ raflardaki yerini aldı. Aşiyan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanının eşi Şevval Aşiyan, malikanesinin arka bahçesinde ölü olarak bulunur. Altmış bir yaşındaki kadının ağzından, burnundan bolca kan akmasına rağmen vücudunda herhangi bir yaralanma, darp izine rastlanmaz. Kitap bu sırlı ölümü ve katili araştırırken, okuru da bir dedektif gibi satırların peşine takıyor.

Köşker’in yoğun betimlemeleri zaman zaman ipuçlarını kaybettirip okuru şaşırtsa da, Komiser Sezin’in yardımıyla olaya geri dönmek mümkün oluyor. Kitaba adını veren kebbat (bergamot) kah ağacıyla kah reçeliyle hikayenin arasından keskin kokusunu veriyor.

Kitabın içindeki gizem korkunç gerçeklerle çözülürken, aslında uzak değil hayatın içinden bir öykü kanırtmadan veriliyor. Kitaba bütün online kitap satış sitelerinden ulaşmak mümkün.