Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı aşkın süredir yaşanan soykırım ve yıkıma rağmen, halk desteğinin Hamas’a daha da arttığını gösterdi.

Filistin Diplomasi Merkezi tarafından paylaşılan anket sonuçlarına göre, Ramallah merkezli anket kurumu tarafından gerçekleştirilen saha araştırması, 7 Ekim sonrasında yaşanan yıkıcı soykırım savaşının sonuçlarına rağmen Hamas’ın Batı Yaka ve Gazze’de belirgin biçimde üstünlük sağladığını ortaya koydu.

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; “Hamas, Batı Yaka ve Gazze’de Fetih’e kıyasla daha yüksek bir destek oranı elde etmiş olup, aradaki fark 10 puanın üzerindedir. Gazze’de Hamas’a olan desteği % 41, Batı Yaka’da ise bu oranın % 32 olarak ölçüldü. Bu rakamlardan çıkarılacak kaçınılmaz sonuç, son iki yılın Hamas’a yönelik desteği azaltmak yerine artırdığıdır. Bu sonuç hem Batı Yaka hem de Gazze Şeridi için geçerlidir; ancak Batı Yaka’da daha belirgin biçimde gözlemlenmektedir” görüşünü aktardı.

HAMAS EL FETİH’E FARK ATTI

Gazze ve Batı Yaka’da, özellikle sistematik soykırım savaşının ardından Hamas ve Fetih hareketlerine yönelik memnuniyet oranları:
Hamas: %60 (Batı Yaka’da %66, Gazze’de %51)
Fetih: %30 (Batı Yaka’da %25, Gazze’de %39)

YÜZDE 80’İ MAHMUD ABBAS’TAN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan, katılımcıların % 80’i Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın performansından derin bir memnuniyetsizlik duyduğunu ifade ettiği bildirildi.
Katılımcıların % 53’ü 7 Ekim operasyonu kararını doğru bulduğunu belirtirken, % 83’ü Batı Yaka’da kendini güvende hissetmediğini söyledi.

Kararı değerlendiren aktivistler ve gözlemciler ise; “Destek, doğrudan örgütlere değil, onların temsil ettiği siyasal projelere yöneliktir. Siyasal bir projenin başarısız olması, yerine alternatif bir proje ortaya çıkmadığı sürece, ona verilen desteğin azalacağı anlamına gelmemektedir. Alternatif bir projenin ortaya çıkması için uluslararası uzlaşıların sağlanması ve İsrail’in meşru bir alternatifin varlığına izin vermesi gerekmektedir. Sonuçlar, savaşın Hamas’a yönelik desteği azalmak yerine güçlendirdiğini göstermektedir” değerlendirmesini yaptılar.

