Filistinlilere acil tıbbi destek çağrısı

Dünya İslam Sağlık Birliği, Filistinliler için yardım çağrısında bulundu. Birlik, “İslam ülkeleri nezdinde, Kudüs’ü korumak için İslam Barış Gücü kurulmalıdır. Ayrıca İslam dünyası, saldırıların yaralarını sarmak için tüm imkanlarını Filistinli kardeşlerimiz için seferber etmeli ve tıbbi yardımlar başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini acilen Filistin’e ulaştırmalıdır” açıklamasını yaptı.



Tıbbi desteğe ihtiyaç var



Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED) de Filistin sağlık kuruluşlarına tıbbi yardım çağrısında bulundu. Dernek, İsrail’in soykırım yaptığını belirterek, “Bu günlerde her zamankinden fazla tıbbi yardıma ihtiyaç duyulmaktadır, bu nedenle bütün resmi kurumları ve sivil toplum örgütlerini, Filistin’e acil tıbbi yardıma davet ediyoruz” dedi.