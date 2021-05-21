Filistinliler, direnişin Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda düşmana galebe çalmasını büyük bir sevinçle kutladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde başlayan zafer yürüyüşleri, çok kısa bir sürede tüm Filistin topraklarına yayıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, direniş hareketlerinin 11 gün süren Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda düşmana galebe çalmasını büyük bir sevinçle karşıladı.

Yerel kaynaklar, siyonist işgalcilerle varılan ateşkes anlaşmasının gece saat 02.00'de yürürlüğe girmesinden sonra Filistinlilerin sokaklara çıktığını, direniş gruplarını destekleyen sloganlar attıklarını ve siyonist işgalcilerin barbar saldırıları nedeniyle bayram günü getiremedikleri tekbirleri yüksek seslerle getirdiklerini aktardı.

Kaynaklar, işgal rejiminin, direniş füzeleri karşısında daha fazla dayanamayıp geri adım atmasının Gazzelilere bayram sevinci yaşattığını vurguladı.

Başta Kassam Tugayları olmak üzere direniş gruplarının, işgal ordusuna diz çöktürdüğünü belirten Filistinliler, araçlarında HAMAS hareketinin ezgilerini açarak Gazze ve Kudüs sokaklarını turladı.

HAMAS’ın önde gelen liderleri, farklı platformlarda yaptıkları açıklamalarda, işgalcilerin saldırıları karşısında direniş güçlerinin zafer kazandığını vurguladı. Liderler, siyonist işgalcilerin, Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze Şeridi ve sivillere yönelik işlediği hiçbir suçun cezasız kalmayacağı mesajını vererek, işgal rejimine uyarıda bulundu.