  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teröristlere sınırdan geçit yok!
Sinop Şehir Stadı'nda sevindirici gelişme
İsrail ateşkesi bozdu
Irkçılardan 1000 kişilik liste
Dünya Filistinliler, direnişin Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda düşmana galebe çalmasını büyük bir sevinçle kutladı
Dünya

Filistinliler, direnişin Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda düşmana galebe çalmasını büyük bir sevinçle kutladı

Siyonist işgalcilerin, 11 gün süren bombardımanın ardından ateşkese razı olmak zorunda kalması ve direnişin kararlı mücadelesi karşısında yenilgisini itiraf etmesi üzerine Filistin halkı, Kudüs, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da zafer gösterileri yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:07:00 -
Filistinliler, direnişin Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda düşmana galebe çalmasını büyük bir sevinçle kutladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde başlayan zafer yürüyüşleri, çok kısa bir sürede tüm Filistin topraklarına yayıldı. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, direniş hareketlerinin 11 gün süren Kudüs Kılıcı Operasyonu'nda düşmana galebe çalmasını büyük bir sevinçle karşıladı.

Yerel kaynaklar, siyonist işgalcilerle varılan ateşkes anlaşmasının gece saat 02.00'de yürürlüğe girmesinden sonra Filistinlilerin sokaklara çıktığını, direniş gruplarını destekleyen sloganlar attıklarını ve siyonist işgalcilerin barbar saldırıları nedeniyle bayram günü getiremedikleri tekbirleri yüksek seslerle getirdiklerini aktardı.

Kaynaklar, işgal rejiminin, direniş füzeleri karşısında daha fazla dayanamayıp geri adım atmasının Gazzelilere bayram sevinci yaşattığını vurguladı.

Başta Kassam Tugayları olmak üzere direniş gruplarının, işgal ordusuna diz çöktürdüğünü belirten Filistinliler, araçlarında HAMAS hareketinin ezgilerini açarak Gazze ve Kudüs sokaklarını turladı.

HAMAS’ın önde gelen liderleri, farklı platformlarda yaptıkları açıklamalarda, işgalcilerin saldırıları karşısında direniş güçlerinin zafer kazandığını vurguladı. Liderler, siyonist işgalcilerin, Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze Şeridi ve sivillere yönelik işlediği hiçbir suçun cezasız kalmayacağı mesajını vererek, işgal rejimine uyarıda bulundu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den WhatsApp açıklaması
Teknoloji

Türkiye'den WhatsApp açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "WhatsApp, güncellemesinin Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı. ..
Rusya 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldı
Dünya

Rusya 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldı

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un başkanı Aleksandr Miheyev, 52 milyar dolarlık askeri teçhizat siparişi aldıklarını duyu..
İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın
Medya

İyi Partililer kendilerini sorgulasın! Meral Akşener'i savunan gazeteye bakın

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'ten bir iki tık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay