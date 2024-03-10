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Gündem Filistinliler cenazelerini eşek arabalarıyla taşıyor
Gündem

Filistinliler cenazelerini eşek arabalarıyla taşıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-10 15:14:00 -
Filistinliler cenazelerini eşek arabalarıyla taşıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında gerçekleştirilen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne eşek arabalarıyla getirildi.

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne başlattığı şiddetli saldırılar 156 gündür aralıksız devam ederken, Gazze Şeridi’nde felaketin boyutları da her geçen gün derinleşiyor. İsrail saldırıları nedeniyle can kayıpları 31 bini geride bırakırken Filistinliler, yakınlarının cenazelerini harabeye dönen yollarda eşek arabalarıyla taşıyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında gerçekleştirilen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne eşek arabalarıyla getirildi.

İsrail güçleri, Han Yunus’a bağlı Qarara kasabasında çok sayıda eve hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 14 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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