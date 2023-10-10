Filistinli vatandaşa akıl dışı "taciz" suçlaması! 60 yaşının üzerindeki bir adama bu yapılır mı?

Olay İstanbul'daki bir PTT şubesinde yaşandı.

60'lı yaşlarındaki Basheer, sıra beklerken ayakta durmaktan yorularak oturmak istedi.

Yanında eşi ile birlikte koltuğa yönelen Basheer, iki koltuğu birden işgal eden 20 yaşındaki genç kadının ayağına, "Biraz ileri git" dercesine değdi.

Genç kadın olayı "taciz" edildiğini öne sürerek mahkemeye taşıdı.

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Mahkeme Filistin Asıllı Türk vatandaşı Basheer'in 4 ay süreyle yurt dışına çıkışını yasaklayarak tutuksuz yargılamaya karar verdi.

Yurt dışında bakıma muhtaç kızı var!

Hayııdı Subhi Basheer'in avukatı, yurt dışına çıkış yasağı konulan Basheer'in işlerinin büyük çoğunluğunun Suudi Arabistan'da olduğunu, yine Suudi Arabistan'da bakıma muhtaç MS hastası bir kız çocuğunun bulunduğunu, bu sebeplerle müvekkilinin mağdur edildiğini belirterek mahkemeye itiraz etti.

Basheer'in avukatı, müvekkilinin bacağından ciddi bir operasyon geçirdiğini, ayağında gözler görülür rahatsızlık olduğunu, ara sıra bu sebepten dengesinin de bozulduğunu belirttiği dilekçede, İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nden kararın bozulmasını talep etti.