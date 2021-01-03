Filistinli sanatçı Diriliş Ertuğrul dizi müziğini Kudüs için hazırladığı ezgiye uyarladı

KUDÜS (AA) - ESAT FIRAT/MUSTAFA DEVECİ - Filistinli ezgi sanatçısı Emir Daa’na, TRT’nin beğenilen dizilerinden Diriliş Ertuğrul'un müziği üzerine Kudüs için yazılan Ummetun La Tuhzem (Yenilmez Bir Ümmet) ezgisiyle büyük ilgi gördü.

Kudüs’te yaşayan 20 yaşındaki sanatçı Daa’na, ezginin klibini de Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek çekti. Klibinin çoğu sahnesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Silvan Mahallesi'nde çekilen ezgi, "Yenilmez Bir Ümmet" ismini taşıyor. Kudüs'ün ve Filistin'in bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacağına vurgu yapılan ezgide, son peygamber Hazreti Muhammed'e olan sevgi de dile getiriliyor.

- Yayınlandığı gün 100 binden fazla izlendi

Filistin’de en çok ilgi gören dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul'un müziğiyle hazırlanan klip, sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Klip, yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden sosyal medya platformlarında 100 binden fazla izlendi.

Ezgiyi seslendiren Daa’na, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle tarihi olayları anlatan Türk dizilerini çok sevdiğini, Diriliş Ertuğrul’un tüm bölümlerini izlediğini, bugünlerde de Kuruluş Osman dizisini takip ettiğini belirtti.

- "Bu ezgimle Kudüs’ü anlatmak istedim"

Diriliş Ertuğrul müziğinin tüm dünyada olduğu gibi Filistin’de de çok meşhur olduğunu dile getiren Daa’na, "Birçok ülke bu müziği konuştu ve kendi diliyle yeniden yorumladı. Ben de kendi dilimle ve kendi lehçemle bu müziği yorumlamak istedim. Bu yorumla da Kudüs’ü anlatmak istedim. Beni, Filistin halkını ve genel olarak Kudüs’ü temsil ediyor." dedi.

Ezginin sözlerinin kendisiyle birlikte 3 kişi tarafından kaleme alındığını ifade eden Daa’na şunları kaydetti:

"Benim bu kliple vermek istediğim mesajım çok açıktır. Ezgi ve klibin başlığı Ummetun La Tuhzem’dir (Yenilmez Bir Ümmet). Hazreti Muhammed’in ümmeti asla yenilgiye uğramayacaktır. İfadeleri çok açıktır. İslam’ın onuru ve Hazreti Muhammed’in ümmetini anlatıyor. Allah, bu ümmete dünyanın her yanında yardım etsin. Allah Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuna vesile kılsın."

- Klip için özel kıyafet diktirdi

Daa’na, klibinde Diriliş Ertuğrul müziğini kullanmaya karar verdikten sonra işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan El Halil kentinde özel bir yelek hazırlattığını dile getirdi.

Filistinli sanatçı, Ertuğrul rolünü üstlenen Engin Altan Düzyatan’ın dizinin 4. sezonunda giydiği kostümün benzerinin hazırlanması ve dikilmesinin neredeyse bir ay sürdüğünü ve kendisine yaklaşık 500 dolara (3 bin 720 Türk lirası) mal olduğunu ifade etti.

Klibin sosyal medya platformlarında yayınlanmasının ardından tanınırlığı artan ve gördüğü ilgiden dolayı oldukça memnun olduğunu kaydeden Daa’na, "İnsanların klibimizle etkileşimi müthişti. Doğrusu bu kadar beklemiyorduk. Sosyal medya hesaplarımda yayınladıktan çok kısa bir süre içerisinde, 24 saatten daha az bir sürede 100 binden fazla izlendi. Tabii bu Allah’ın ihsanı ve keremiyle sonra da bize yardım edenlerin vesilesiyle oldu. Böylece mesajımız inşallah sadece Filistin’e değil, belki tüm dünyaya duyurulmuş olur." diye konuştu.

- "Şimdi Osmanlıyı çok arıyoruz"

Kudüs’ü 401 yıl boyunca himaye eden Osmanlı Devleti’ne olan sevgisini dile getiren Daa’na, sözlerine şöyle devam etti:

"Bence Osmanlı Devleti’nin sadece Filistin’e değil dünyaya neler sunduğunu hiç kimse inkâr edemez. Osmanlı dünyaya yaklaşık 600 yıl boyunca hükmetti. Bence çok iyi bir şekilde yönetti ve ben Osmanlı’ya çok saygı duyuyorum. Şimdi ise onu çok arıyoruz, kendimi de bir Osmanlı olarak hissediyorum."

- Kuruluş Osman’da rol almak istiyor

Klibine verdikleri destekten dolayı Diriliş Ertuğrul ile Kuruluş Osman dizilerinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’da rol alan oyuncu Celal Al’ın yanı sıra bu iki dizinin tüm ekibine teşekkür eden Daa’na, "Bana herhangi bir Türk tarihi dizisinde oynama teklifi gelirse, kesinlikle dizide oynamakla şeref duyarım. Mesela Kuruluş Osman’da oyma teklifi alırsam bu benim için büyük bir şeref olur ve çok mutlu olurum." ifadelerini kullandı.