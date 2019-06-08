Filistinli mücahitler Siyonistleri şaşkına uğrattı!
Ramazan Bayramı için Gazze sınırında yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail polisi, Filistinli mücahitlerin bayram kutlamasını sakin geçirmesi karşısında şaşkına döndü. Dün en sakin Cuma’nın yaşandığını açıklayan İsrail güvenlik güçleri, şaşkınlıklarına kılıf bulmak için Hamas’ın küçülmeye başladığı yorumları yaptılar.08 Haziran 2019 Cumartesi 18:56
Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr
Ramazan Bayramında Hamas’tan yoğun bir saldırı bekleyen Siyonist devlet İsrail, bayram günleri ve bitimindeki Cuma gününün sakin geçmesine şaşırdı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen İsrail polisi, sakinliğin gerekçesini Hamas’ın küçülmeye başlamasına yordu.
Sınırda küçük çaplı protestolar yaşandı
İsrail polisinden yapılan açıklamada, Gazze sınır boyunda küçük birkaç grubun molotof kokteylli protesto gösterisinde bulunduğu belirtilirken, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirildi. Açıklamasında “Sakinliğin bir nedeni yoktu” diyerek şaşkınlığını ortaya koyan İsrail polisi, Ramazan bayramında Müslümanların aile ziyaretleri yapmaları nedeniyle sakinlik yaşanmış olabileceğini belirtti.
İsrail Genelkurmay Başkanı: Hamas’ın küçülmesine işaret
Siyonist İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi de Cuma günü Gazze sınırında yaşanan sakinliği farklı şekilde yorumladı. Hamas’tan büyük bir saldırı beklediklerini belirten Kochavi, bu beklenmedik ve şaşırtıcı sakinliğin Hamas'ın küçülmesine işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu. Kochavi, günün erken saatlerinde Mısır'dan gelen bir tekneyle Hamas’ın patlayıcı madde sokmaya çalıştığının tespit edildiğini de ifade etti.
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