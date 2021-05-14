  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Saldırılar durana kadar..."
Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Terörist İsrail’den Batı’ya teşekkür
İngiltere Başbakanı: "Bilinmeyenler var"
Dünya Filistinli küçük kızın görüntüsü yüreklere dokundu!
Dünya

Filistinli küçük kızın görüntüsü yüreklere dokundu!

Siyonist İsrail güçleri tarafından evleri yıkılan Filistinli küçük kızın, enkaz üzerinde Filistin bayrağını kaldırdığı görüntü yüreklere dokundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:49:00 - 2021-05-14 22:03:07
Filistinli küçük kızın görüntüsü yüreklere dokundu!

İşgalci İsrail güçleri tarafından yıkılan evlerinin enkazından, Filistin bayrağını kaldıran Filistinli bir kız çocuğunun görüntüsü yüreklere dokundu.

İsrail saldırılarında 133 Filistinli şehit oldu

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 133 Filistinli şehit oldu. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olaylarda İsrail, insanlık dışı müdahalede bulunurken dünya, katliama sessiz kalıyor.

10 bine yakın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı

10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilirklen yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi.

BM tarafından yapılan açıklamada hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilirken, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.

Silahlı İsrail askerine cansiperane direniş gösteren Filistin gençleri İsrail'i yakacak!
Silahlı İsrail askerine cansiperane direniş gösteren Filistin gençleri İsrail'i yakacak!

Dünya

Silahlı İsrail askerine cansiperane direniş gösteren Filistin gençleri İsrail'i yakacak!

Ya Kahhar! İsrail askerinin Gazze sınırındaki hazırlığı böyle görüntülendi
Ya Kahhar! İsrail askerinin Gazze sınırındaki hazırlığı böyle görüntülendi

Dünya

Ya Kahhar! İsrail askerinin Gazze sınırındaki hazırlığı böyle görüntülendi

İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı
İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı

Dünya

İsrail, Filistin sınırını geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı

İşgalci İsrail askerleri, Ürdün sınırında siyonist bayrağıyla halkı provoke ediyor
İşgalci İsrail askerleri, Ürdün sınırında siyonist bayrağıyla halkı provoke ediyor

Dünya

İşgalci İsrail askerleri, Ürdün sınırında siyonist bayrağıyla halkı provoke ediyor

Filistin Yönetimi: Katliamlara ABD'nin açıklaması sebep oldu!
Filistin Yönetimi: Katliamlara ABD'nin açıklaması sebep oldu!

Dünya

Filistin Yönetimi: Katliamlara ABD'nin açıklaması sebep oldu!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi

Filistin diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü.
İçişleri acı haberi duyurdu! Şehidimiz var
Gündem

İçişleri acı haberi duyurdu! Şehidimiz var

İçişleri Bakanlığı, Ağrı sınır duvarı inşaatı güvenliğinde görevli bir polisin İran'dan açılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay