Filistinli küçük kızın görüntüsü yüreklere dokundu!

İşgalci İsrail güçleri tarafından yıkılan evlerinin enkazından, Filistin bayrağını kaldıran Filistinli bir kız çocuğunun görüntüsü yüreklere dokundu.

İsrail saldırılarında 133 Filistinli şehit oldu

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 133 Filistinli şehit oldu. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olaylarda İsrail, insanlık dışı müdahalede bulunurken dünya, katliama sessiz kalıyor.

10 bine yakın Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı

10 bine yakın Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bildirilirklen yerlerinden edilenlerin okul ve camilerde barındığı, su, gıda, hijyen ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimleri olduğu ifade edildi.

BM tarafından yapılan açıklamada hastane ve suya erişimin elektriğe bağlı olduğu ancak bunun için gereken yakıtın pazar günü tükeneceği belirtilirken, İsrailli yetkililer ile Filistinli silahlı gruplara, BM'nin yakıt, gıda ve tıbbi malzemeler getirmesine ve insani yardım çalışanları konuşlandırmasına izin vermesi çağrısı yapıldı.