Filistinli küçük kızdan İsrailli teröristlere büyük ders!
2014 yılında çekilen bir görüntüde, Filistinli kız çocuğunun söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Terör devleti İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda 205 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların ardından Türkiye'nin hükümet ve siyasi kanadından sert tepkiler geldi.
Filistinli kızdan tarihe geçen sözler
2014 yılında çekilen bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Vatandaşlar, Filistinli küçük kızın cesur ve onurlu sözlerini paylaşarak terör devleti İsrail'e tepki gösterdi.