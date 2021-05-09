Filistinli kardeşlerimiz zalimlere boyun eğmiyor: Kanımız canımız Aksa'ya feda olsun sloganları

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Katil İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü, bu Ramazan ayında da dozunu arttırarak devam etti. İsrail, Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yapan Müslümanlara saldırdı. Siyonistlerin ses bombası ve plastik mermi kullandığı saldırılar Kadir gecesinde de devam etti.

'Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun'

Terörist İsrail'in kalleş saldırılarına direnen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da buluşarak siyonistleri protesto etti. Filistinli Müslümanlar, 'Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun' sloganlarını teröristlerin yüzüne haykırırarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı tüm Müslümanlar adına korumaya devam etti.