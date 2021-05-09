Filistinli kardeşlerimiz zalimlere boyun eğmiyor: Kanımız canımız Aksa'ya feda olsun sloganları
Mescid-i Aksa'da buluşan binlerce Filistinli Müslüman, zalimlerin yüzüne 'Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun' sloganları ile haykırdı.
Yeniakit.com.tr
Katil İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü, bu Ramazan ayında da dozunu arttırarak devam etti. İsrail, Mescid-i Aksa'da ibadetlerini yapan Müslümanlara saldırdı. Siyonistlerin ses bombası ve plastik mermi kullandığı saldırılar Kadir gecesinde de devam etti.
'Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun'
Terörist İsrail'in kalleş saldırılarına direnen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da buluşarak siyonistleri protesto etti. Filistinli Müslümanlar, 'Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun' sloganlarını teröristlerin yüzüne haykırırarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı tüm Müslümanlar adına korumaya devam etti.