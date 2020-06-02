Filistinli Hicazi'den Müslüman ülkelere ağlatan çağrı: İsrail'i işgaline karşı dua etmekten başka çaremiz kalmadı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına alıp Mescid-i Aksa'dan 2 hafta uzaklaştırmak şartıyla serbest bırakan katil İsrail yönetimine bağlı polisler önceki gün de Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve beraberindeki dört Filistinliyi gözaltına alarak tutukladı.

'Şeyh İkrime Mescid-i Aksa'dan 6 ay uzaklaştırılabilir'

Kadim Mustaki Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filistinli Musa Hicazi, Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr'ye anlattı. Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'ye 2 hafta Mescid-i Aksa'ya girme yasağının konulduğunu söyleyen Hicazi, "Sayın hocamızı önce gözaltına alıp sorguladılar ve sonra da serbest bıraktılar. Şimdilik Mescid-i Aksa'ya girmesi 2 haftalığına yasaklansa da önümüzdeki süreçte bu süre 6 aya kadar uzatılabilir." dedi.

'Şehit Hüseyni'nin etkinliğinde de Kudüs Valimizi tutukladılar'

Kudüs'ün eski muhafızlarından Faysal Hüseyni'nin 15 yıl önce İsrail tarafından şehit edildiğine dikkat çeken Hicazi, "Hüseyni'nin vefatının 15. yıldönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. Faysal Hüseyni için Kudüs’teki Beyt el-Şark binasının önünde düzenlenen törende Kudüs Valisi Adnan Gays ve beraberindeki dört Fetih Hareketi yetkilisi de İsrail polisi tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

'Burada mahkeme sürecine gerek duyulmuyor'

"Bir Filistinli'yi Kudüs'ten uzaklaştırmak için Kudüs Polis Komutanı ile İçişleri Bakanlığı tarafından sebepleri söylenmeden ve mahkemeye gitmeye gerek olmadan emir geliyor." diyen Hicazi, "Burada mahkeme sürecine gerek yok. Kudüs komutanı ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen karar yeterli görülüyor. Yani İsrail, herhangi bir Filistinli'yi Kudüs'ten rahatlıkla uzaklaştırabiliyor. Genelde de kararlarını 'Toplumsal düzene karşı çıkıyor' şeklinde yazıyorlar. Sayın Şeyh İkrime Sabri'yi de bu gerekçeyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırdılar." ifadelerini kullandı.

'Bu yıl büyük olaylar bekliyoruz'

Bu yıl Kudüs'te büyük olaylar beklendiğini belirten Hicazi, "İslam aleminin Kudüs şuuruna sahip olabilmesi için dua etmekten başka çaremiz kalmadı. İsrail, Batı Şeria'nın büyük kısmını ilhak etmek istiyor. Kudüs'ün İsrail başkenti olarak ilanından sonra siyonistler daha da rahatladı. Saldırıları için en uygun vakit içindeler." dedi.