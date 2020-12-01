Filistinli gruplardan İsrail'le ilişkileri kesme çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'ndeki siyasi gruplar, Ramallah'taki Filistin yönetimine İsrail ile ilişkileri yeniden başlatma kararından geri adım atma ve Filistin uzlaşısını gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Gazze'de Hamas'ın "Ulusal Gelişmeler" adı altında düzenlediği toplantıya Fetih hareketi dışında, Filistinli grupların çoğunun temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan Hamas yöneticisi Halil el-Hayye, "İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması, uzlaşı sürecini olumsuz etkiledi. Ancak tamamıyla başarısız olmasına neden olmadı." dedi.

Ortaklık temelinde ulusal birliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Hayye, Mısır'ın başkenti Kahire'deki görüşmelerde, uzlaşının başarılı olması için Fetih hareketine çeşitli seçenekler sunduklarını ifade etti.

Hamas'ın bu kapsamda, tüm seçimlerin eş zamanlı olması, Hamas'ın seçim sürecine zarar verecek bir adım atmayacağı taahhütü gibi tekliflerde bulunduğunu aktaran Hayye, Fetih'ten Hamas'ın tekliflerini yeniden gözden geçirmesini istedi.

- "Fetih ve Hamas'ın eş zamanlı seçimler konusunda anlaşması lazım"

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Batş da Filistin yönetimine "düşmanla ilişkileri yeniden başlatma" kararından geri adım atma çağrısında bulundu.

Ulusal birlik konusunda, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) ulusal karar mekanizması olarak yeniden yapılandırılması ve bu mekanizmaya herkesin katılımının güvence altına alınması gerektiğini belirten Batş, "Fetih ve Hamas'ın seçimlerin yapılması ve eş zamanlı gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşı sağlaması lazım. Bu adım, gelecek merhaleyi güvence altına alacaktır." diye konuştu.

Batş, Filistin yönetiminden ayrıca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Gazze'deki sağlık kurumlarının ihtiyaçlarının giderilmesi talebinde bulundu.

- "Uzlaşı çabalarına büyük darbe"

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Cemil Mezher, "Filistin yönetimi ile İsrail arasında yeniden ilişkilerin başlaması, uzlaşı çabalarına büyük darbedir." ifadelerini kullandı.

"Vazgeçilemez stratejik bir seçenek" olarak birliğin sağlanması ve uzlaşı görüşmelerinde alınan kararların uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getiren Mezher, FKÖ başta olmak üzere Filistin kurumlarının yeniden yapılandırılmasını istedi.

Mezher, Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu tehditlerin, geniş çaplı ulusal bir cephede birlikte çalışmayı gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi yetkilisi Aid Yaği de İsrail ile Filistin yönetimi arasında ilişkilerin yeniden başlamasını kabul etmediklerini söyledi.

Filistinlilerin ulusal bir strateji üzerinde anlaşmaları ve birlik yönetimi kurmaları gerektiğini kaydeden Yaği, bir kalkınma planı oluşturmanın önemine de dikkati çekti.

Filistin yönetimi, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail'le güvenlik iş birliğine yeniden başlayacağını bildirmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve FKÖ'nün İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini açıklamıştı.