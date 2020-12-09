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Aktüel Filistinli gruplardan AB'ye, Filistinli tutukluların yaşadığı dramı sona erdirme çağrısı
Aktüel

Filistinli gruplardan AB'ye, Filistinli tutukluların yaşadığı dramı sona erdirme çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 02:41:41 -
Filistinli gruplardan AB'ye, Filistinli tutukluların yaşadığı dramı sona erdirme çağrısı

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli direniş grupları, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yaşadığı dramın son bulması için Avrupa Birliği'ne (AB) harekete geçme çağrısında bulundu.

Direniş gruplarının çoğunu bünyesinde barındıran İslami ve Ulusal Güçler Esirler Komitesi, Gazze'yi ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin misyon başkanlarından oluşan heyete yazılı bir bildiri sundu.

Komite bildiride, İsrail hapishanelerinde 38'i kadın, 170'i çocuk yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklunun bulunduğunu, bunlardan 500'ünün idari tutuklu, 1300'ünün de hasta olduğunu, hastalardan 80'inin acil tıbbi müdahaleye gereksinim duyarken, 17'sinin Ramle Hapishanesi kliniğinde yattığını ifade etti.

Bildiride, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde ölen tutukluların sayısının 226'ya yükseldiği, ölen 8 tutuklunun naaşının da İsrail tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

İsrail kanunlarına göre Filistinli tutukluların kendi mücadeleleriyle kazandıkları dışında yaşam hakları olmadığını vurgulayan Komite, AB'ye, İsrail'in tutuklulara karşı işlediği suçları incelemek için uluslararası komiteler kurma ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ni "sözde" tarafsızlığını korumaya zorlama çağrısı yaptı.

AB üyesi ülkelerin misyon başkanlarından oluşan heyet dün Gazze'yi ziyaret etmişti.



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