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Aktüel Filistinli gruplar İsrail'in, tutuklulara Kovid-19 aşısı izni vermemesine karşı uyarıda bulundu
Aktüel

Filistinli gruplar İsrail'in, tutuklulara Kovid-19 aşısı izni vermemesine karşı uyarıda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:50:15 -
Filistinli gruplar İsrail'in, tutuklulara Kovid-19 aşısı izni vermemesine karşı uyarıda bulundu

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, İsrail'in, hapishanelerdeki tutuklulara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasını kabul etmediğini belirterek, tutukluların sağlık durumunun tehlike altında olduğu uyarısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki grupların yanı sıra Hamas ve İslami Cihad'ın da içinde bulunduğu Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AP) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Gazze'deki ofislerine konuyla ilgili hazırladıkları yazılı açıklamayı gönderdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sağlık durumunun salgın nedeniyle tehlikede olduğu ve İsrail'in tutuklulara aşı yapılmasını reddettiği ifade edilen açıklamada, uluslararası toplumun, sorumluluklarını yerine getirmesi, tutukluların durumunun iyileştirilmesi ve serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Kovid-19'un İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların hayatını tehdit ettiği aktarıldı.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, İsrail hapishanelerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına koronavirüs aşısı yapılmaması emri vermişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Kovid-19 hastası Filistinli tutukluların sayısının 140'a ulaştığını duyurmuştu.


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