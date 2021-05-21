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Filistinli gençlerin ateşkes sevinci
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Dünya Filistinli gençlerin ateşkes sevinci
Dünya

Filistinli gençlerin ateşkes sevinci

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundular.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 05:47:00 -
Filistinli gençlerin ateşkes sevinci

Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

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