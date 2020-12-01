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Aktüel Filistin'in uluslararası barış konferansı talebi doğrultusunda üçlü komite kuruldu
Aktüel

Filistin'in uluslararası barış konferansı talebi doğrultusunda üçlü komite kuruldu

- Komite, Filistin, Mısır ve Ürdün'den oluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:52:54 -
Filistin'in uluslararası barış konferansı talebi doğrultusunda üçlü komite kuruldu

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistinlilerin uluslararası barış konferansı talebi kapsamında koordinasyon amacıyla Filistin, Ürdün, Mısır üçlü komitesinin oluşturulduğunu belirtti.

Alul, devlete ait "Filistin'in Sesi" radyosunda yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ürdün ve Mısır ziyaretleri sonucu, Orta Doğu'da uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için ortak çalışmalar yürütmek amacıyla Filistin, Ürdün, Mısır komitesinin kurulduğunu ifade etti.

İşgali desteklemekle kalmayıp onu uygulayan Donald Trump yönetiminden kurtulmanın eşiğinde olduklarına işaret eden Alul, Trump'ın yol açtığı bozuklukların giderilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Alul, "Eğer uluslararası bir konferans düzenlemeyi başarırsak bu işlerin yoluna koyulması ve iki devletli çözümle ilgili kavramların geri getirilmesi için bir girişim anlamına gelir." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iki devletli çözümün sağlanması, işgalin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için 2021'in başlarında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed de dün yaptığı açıklamada, Ürdün ve Mısır'ın barış sürecine yönelik BM himayesinde uluslararası bir konferans düzenlemesine ilişkin Abbas'ın vizyonunu benimsediklerini belirtmişti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 29-30 Kasım'da Ürdün ve Mısır'ı ziyaret eden Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başta olmak üzere üst düzey yetkililerle görüşmüştü.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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