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Aktüel Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi FKÖ'den istifa etti
Aktüel

Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi FKÖ'den istifa etti

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:38:07 -
Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi FKÖ'den istifa etti

KUDÜS (AA) – Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi 74 yaşındaki Hanan Aşravi, FKÖ Yürütme Konseyi'nin karar alma süreçlerinden eksik kaldığını belirterek, konseyden istifa ettiğini duyurdu.

Aşravi yaptığı yazılı açıklamada, 24 Kasım'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü ve istifasını sözlü olarak, 2 gün sonra da yazılı olarak kendisine sunduğunu belirtti.

FKÖ Yürütme Konseyi'nin karar alma süreçlerinden eksik kaldığını ve reforma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Aşravi, "Gerekli reformları gerçekleştirmenin, FKÖ'yü harekete geçirmenin, yetkilerine ve görevlerine saygıyı yeniden tesis etmenin ve marjinalleşme ve karar alma sürecine katılım eksikliğinden mustarip olan Yürütme Konseyi'nin görevine saygı göstermenin zamanı geldi." dedi.

Aşravi, Filistin siyasi sisteminin, genç erkek ve kadınların katılımı sağlanarak, karar alma pozisyonlarındaki yetkililerin yenilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, konseyin liderlik kadrosunun seçimler yoluyla demokratik bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Daha önce Filistin Eğitim Bakanlığı görevini de yürüten Aşravi, 2018'e kadar da milletvekilliği yapmış, Filistin liderlik kadrosunun en önemli isimleri arasında yer almıştı.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri haricindeki tüm Filistinli fraksiyonları bünyesinde barındıran FKÖ'nün hükümeti mesabesindeki Yürütme Konseyi 18 kişiden oluşuyordu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Abbas da Aşravi'nin istifasını resmen kabul etti.

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