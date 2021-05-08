Filistin'in başında kim var? Filistin devlet başkanı kim?
İsrail polisi Mescid-i Aksa’da namaz kılan cemaate saldırdı. Yaşanan olaylar dünyanın tepkisini çekti. Onlarca Müslümanın yaralandığına yönelik haberler ise herkesi üzdü. Yaşanan olayların ardından pek çok kişi Filistin Devlet Başkanı’nın kim olduğunu araştırma başladı. Filistin Devlet Başkanı imi ne?
İsrail güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik saldırıları sürüyor. Dün iftar saatlerinde başlayan saldırılarda pek çok Müslüman yaralandı. İşkal altındaki Kudüs’te yaşanan olayların ardından pek çok kişi Filistin Devlet Başkanı’nın kim olduğunu araştırmaya başladı.
Filistin'in başında kim var? Filistin devlet başkanı kim?
Filistin Devlet Başkanı, Mahmud Abbas'tır. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, uluslararası camianın kınama ve açıklama yönteminden vazgeçerek Filistin halkı için koruma sağlama aşamasına geçmesi gerektiğini vurguladı.