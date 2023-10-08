Filistin'e sözde Ermeni soykırımı iftirası

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Filistin'in sözde Ermeni soykırım savlarını desteklemek için bastırdığı pul" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Filistinli yetkililerce yalanlandığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İddiaya konu posta pulu görseli, geçtiğimiz yıllarda da benzer iddialarla servis edilmiştir. Filistin'in böyle bir pul bastırmadığını açıklayan Filistinli yetkililer, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır. Yetkililer, posta pulunun dijital ortamda hazırlandığını, Filistin'de bu veya buna benzer bir posta pulu basılmadığını açıklamıştır.



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İftira yalanlandı

Tematik tebrik kartları ve posta pulları satan bazı Ermeni sitelerinde de iddiaya konu görselle ilgili, "Burada gösterilen resmin 'Filistin'in resmi pulu olmadığına dair' Filistin posta yetkililerinden onay aldık" ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir posta pulu görseli ile ilgili, "Filistin'in sözde Ermeni soykırım savlarını desteklemek için bastırdığı pul" iddiası doğru değildir.