Filistin’e destek veren Almanlara polis zulmü! Acımasızca saldırdılar

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İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları her geçen gün artarken, şehit olanların sayısı 139 oldu. Şehit olan Filistinlilerden 40 tanesinin 17 yaş ve altında olduğu belirlendi.

İsrail’in saldırıları yalaka devletler tarafından meşru gösterilmeye çalışılsa da dünya kamuoyu yaşananlara sert tepki gösterdi. Dünya genelinde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.

Almanya’da da yüzlerce kişi Filistin’e destek vermek için sokağa indi.

Faşist Alman polisi bekleneni yaptı

Alman vatandaşları Filistin’e destek vermek için toplandığı sırada, faşist Alman polisi bekleneni yaptı ve göstericilere müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sırasında, yaka paça gözaltına alınanlar oldu.

O zulüm anları kameralara yansıdı.