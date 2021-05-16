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Dünya

Filistin’e destek veren Almanlara polis zulmü! Acımasızca saldırdılar

Almanya’da yüzlerce kişi İsrail’in saldırılarını kınamak ve Filistin’e destek vermek amacıyla sokağa indi. Kalabalığa sert müdahale eden faşist Alman polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 13:27:00 -

 yeniakit.com.tr 

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları her geçen gün artarken, şehit olanların sayısı 139 oldu. Şehit olan Filistinlilerden 40 tanesinin 17 yaş ve altında olduğu belirlendi.

İsrail’in saldırıları yalaka devletler tarafından meşru gösterilmeye çalışılsa da dünya kamuoyu yaşananlara sert tepki gösterdi. Dünya genelinde Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.

Almanya’da da yüzlerce kişi Filistin’e destek vermek için sokağa indi.

Faşist Alman polisi bekleneni yaptı

Alman vatandaşları Filistin’e destek vermek için toplandığı sırada, faşist Alman polisi bekleneni yaptı ve göstericilere müdahale etti. Polisin sert müdahalesi sırasında, yaka paça gözaltına alınanlar oldu.

O zulüm anları kameralara yansıdı.

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Yorumlar

Adile

Zulme seyirci kalan bu devletler, İsrail le birlikte yok olup gidecekler. Zulüm hep olacak ama zulüm devleti yok olmaya mahkumdur.
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