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Spor Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmıştı! Hollandalı futbolcuyu..
Spor

Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmıştı! Hollandalı futbolcuyu..

Yeniakit Publisher
2023-10-30 22:07:00 -
Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılmıştı! Hollandalı futbolcuyu..

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affetti.

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'yi affetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun paylaşımından dolayı pişman olduğu ve kulüp üzerinde oluşan olumsuz havadan üzüntü duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, Anwar El Ghazi'nin antrenmanlara ve kadroya yakında geri döneceği belirtildi.

El Ghazi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

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