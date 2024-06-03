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Gündem Filistin’den Hamaney’e sert tepki! “Kabul edilemez”
Gündem

Filistin’den Hamaney’e sert tepki! “Kabul edilemez”

Yeniakit Publisher
2024-06-03 16:43:00 -
Filistin’den Hamaney’e sert tepki! "Kabul edilemez"

Filistin yönetimi, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in savaş çıkışına sert tepki gösterdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin yönetimi, Hamaney’in “Bu savaş (7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar), düşmanın (İsrail) bölgeyi kontrol etme planını uygulamaya çalıştığı hassa bir anda gelerek tüm hesapları karıştırdı. Hiç kimsenin Gazze'de ateşkes anlaşmasına umut bağlamaması gerekir.” yönündeki sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “İsrail savaşının ve devamının bedelini ödeyen Filistin halkıdır ve kanlarını döken bu savaştan ilk etkilenen de Filistin halkı olmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Hamaney’in bu açıklamalarının Filistin halkının kanının heder edilmesi anlamı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Filistin halkı yüz yıldır savaşıyor ve mücadele ediyor. Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlık, Kudüs ve Kudüs’teki Müslüman ve Hıristiyan mukaddesatının korunması emellerine hizmet etmeyen savaşlara ihtiyaçları yok. Bu, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına da ulaştırmayacaktır.” denildi.

Açıklamada, taleplerinin işgalin bitmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğu vurgulanarak,, Filistin ulusal hedeflerine hizmet etmeyen politikaların kabul edilmediği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.
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