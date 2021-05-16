Filistin'deki şehit sayısı açıklandı
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 55’i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188’e, yaralı sayısının ise bin 230’a yükseldiği belirtildi.
İşgalci İsrail güçleri zalim saldırılarına devam ediyor. Filistin hükümeti, saldırılar sonucunda şehit olan masum sivillerin sayısını açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 55’i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188’e, yaralı sayısının ise bin 230’a yükseldiği belirtildi.