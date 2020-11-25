  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 749'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:31:03 -
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 749’a yükselirken, vaka sayısı da 90 bine dayandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 3 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 749'a çıktı.

Son 24 saatte Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1720 kişide daha virüs tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı da 89 bin 558'e yükseldi.

Aktif vaka sayısı 16 bin 900'e yükselirken, 72 bin 658 kişi de sağlığına kavuştu.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 2 bine yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 17 bine yaklaştı.

Artan vakalar nedeniyle Filistin yönetimi, Batı Şeria’nın tamamında 27-28 Kasım’da tam karantina, 29 Kasım’dan itibaren de iki haftalığına kısmi karantina uygulanmasına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile AB'nin iletişimde olması gerektiğini ve ilişkilerin "kritik bir noktada" olduğ..
Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek
Ekonomi

Başkan Erdoğan imzaladı! Yarısını devlet ödeyecek

Tarım Sigortaları Havuzu, 2021 yılında risk kapsamına alınacak olan ürün ve bölgeler ile prim desteği oranlarını açıkladı. Konuya ilişkin ka..
İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı
Siyaset

İhanet dolu açıklamalara devam! CHP'li isim bu kez Kıbrıs'a saldırdı

Geçtiğimiz günlerde S-400 konusunda akılalmaz sözler sarf eden CHP'li Ünal Çeviköz, bu kez Kıbrıs'taki Kapalı Maraş'ın açılması hakkında tep..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay