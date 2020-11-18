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Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı

Son 24 saatte 9 kişi hayatını kaybetti, 1251 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:36:53 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı rekor kırdı

KUDÜS (AA) - Filistin'de son 24 saatte 1251 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria’da 5, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 667'ye çıktı.

Son bir günde işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1251 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 78 bin 571'e yükseldi.

Hastalardan 43'ünün durumunun ağır olduğu, 68 bin 90 kişinin de iyileştiği belirtildi.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'i geçti.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 10 bini aştı.

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