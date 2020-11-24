  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:53:14 -
Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 bine yaklaşırken, 17 hasta daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 740'a çıktı.

Son 24 saatte Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1946 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 87 bin 838'e yükseldi.

Aktif vaka sayısı 14 bin 930'a yükselirken, 72 bin 168 kişi de sağlığına kavuştu.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 2 bine yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 15 bine yaklaştı.

Artan vakalar nedeniyle Filistin yönetimi dün Batı Şeria’nın tamamında 27-28 Kasım’da tam karantina, 29 Kasım’dan itibaren de iki haftalığına kısmi karantina uygulamasına karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!
Siyaset

FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!

DEVA partisi, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak 70 kişilik İstanbul İl Yönetimi'..
Cumhurbaşkanlı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin sessizliğini bozdu: Bu doğru değil
Siyaset

Cumhurbaşkanlı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin sessizliğini bozdu: Bu doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması..
Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı
Gündem

Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı

Fransız L'Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais, sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısını dünyaya duyurdu. Rus hava savunma si..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay