Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 bine yaklaşırken, 17 hasta daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 740'a çıktı.

Son 24 saatte Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 1946 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 87 bin 838'e yükseldi.

Aktif vaka sayısı 14 bin 930'a yükselirken, 72 bin 168 kişi de sağlığına kavuştu.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 2 bine yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 15 bine yaklaştı.

Artan vakalar nedeniyle Filistin yönetimi dün Batı Şeria’nın tamamında 27-28 Kasım’da tam karantina, 29 Kasım’dan itibaren de iki haftalığına kısmi karantina uygulamasına karar vermişti.