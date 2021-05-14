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Filistin Yönetimi: İsrail'in katliamlarına ABD'nin açıklaması sebep oldu!

Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlarına, ABD'nin İsrail saldırıları karşısında sessiz kalması ve "nefsi müdafaa" olarak nitelendirmesinin yol açtığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:52:00 - 2021-05-14 22:11:01
Filistin Yönetimi: İsrail'in katliamlarına ABD'nin açıklaması sebep oldu!

Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlarına, ABD'nin İsrail saldırıları karşısında sessiz kalması ve "nefsi müdafaa" olarak nitelendirmesinin yol açtığını bildirdi.

ABD'den skandal açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının "meşru müdafaa" olduğu yalanını söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

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