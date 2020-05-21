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Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:39:58 -
Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.
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