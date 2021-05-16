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Dünya

Filistin yeni füzesini dünyaya tanıttı! İsrail'in uykuları kaçacak

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya Kudüs, İsrail'i korkutacak olan yeni füzesini tanıttı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 18:07:00 -
Filistin yeni füzesini dünyaya tanıttı! İsrail'in uykuları kaçacak

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya Kudüs, Kasım Süleymani'nin ismini verdiği bir füzeyi tanıttı.

İran destekli grup, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ismini verdikleri "Kasım" isimli füzeyi propaganda kaynakları üzerinden servis etti.

Seraya Kudüs tarafından yayınlanan videoda, grubun bölgede ürettiğini ifade ettiği roket görülebiliyor. Grup, roketin 400 kilogram TNT'ye eşdeğer patlayıcı taşıdığını öne sürüyor.

Roketin, "fil füzesi" olarak da anılan bir fırlatma tipi bomba olduğu göze çarpıyor.

Özellikle Suriye savaşında kamuoyunun gündemine gelen bombalar resmi terminolojide "geliştirilmiş roket destekli havan" veya "geliştirilmiş roket destekli mühimmat" (IRAM) olarak da anılıyor.

Söz konusu bombalar genellikle tüp benzeri metal tüplerin içerisine yerleştirilen patlayıcıların, 107 milimetrelik roketlerle birleştirilmesiyle imal ediliyor.

Bu bombaların etkisi, tüplerin içerisine yerleştirilen maddelere göre değişebiliyor. Söz konusu tüplerin içerisine kimyasal gazların yanı sıra el yapımı patlayıcılar ve şarapneller de yerleştirilebiliyor.

Bu bombaların menzili genellikle birkaç yüz metre olarak biliniyor. Patlayıcı yükü ağır olduğu için "fil füzeleri" uzun mesafeleri hedef almak için kullanılamıyor.

İran tarafından gerek askeri gerekse siyasi boyutta desteklenen İslami Cihad, Gazze Şeridi'nin en etkin ikinci yapısı niteliğinde.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

ZALIM ENIYI öğretmendir

yoktan fuzeyaptirir
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Alï

İyi okuyorsun hoca,lakin çocuk ölüyor derler Anadolu'da.Görelim bu fuzeleri
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