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Dünya

Filistin Ulusal Girişim Hareketi: İsrail'de yeni hükümet eskisinden daha aşırı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Naftali Bennett liderliğindeki yeni terörist İsrail hükümetinin, yerleşimci ve ırkçı bir hükümet olduğunu, selefinden de aşırıya gideceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:46:00 -
Filistin Ulusal Girişim Hareketi: İsrail'de yeni hükümet eskisinden daha aşırı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Naftali Bennett liderliğindeki yeni terörist İsrail hükümetinin, yerleşimci ve ırkçı bir hükümet olduğunu, selefinden de aşırıya gideceğini belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bergusi, Bennett hükümetinin Netanyahu hükümetinden bir farkı bulunmadığını bildirdi.

Bennett'in eski Başbakan Netanyahu'dan "daha aşırı" olduğunu kaydeden Bergusi, yeni Başbakan'ın bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına en çok karşı çıkanlardan biri olduğunun altını çizdi.

Yeni İsrail hükümetinin yerleşimci, ırkçı ve sömürgeci olarak bir önceki hükümetten daha aşırı olacağını vurgulayan Bergusi, şunları kaydetti:

"Bu ırkçı hükümete halk direnişi, boykot ve yaptırım uygulayarak karşı çıkılması lazım. Hiç kimse bu hükümetle bir müzakereye girme düşüncesine dahi izin vermemelidir. Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimleri genişleteceğini söyledi."

Netanyahu dönemi sona erdi

Yapılan oylama sonucu, 120 sandalyeli Mecliste 60 milletvekilinin desteğiyle koalisyon hükümeti güven oyu almış oldu.

Bennett-Lapid koalisyonun güven oyu almasıyla Mart 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu dönemi sona erdi.

Bennett yeni başbakan olacak

Koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla Netanyahu'dan boşalacak koltuğa Yamina lideri Bennett oturacak.

Bennett, 2 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüttükten sonra Ağustos 2023'te koltuğu koalisyon ortağı Gelecek Var Partisi lideri Lapid'e devredecek.

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