Filistin, Recep Tayyip Erdoğan'a Mescid-i Aksa'da dua ediyor!
Filistinli binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.
Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek tercihini yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında topyekün birleşen muhaelefeti sandığa gömse de yüzde 50+1'e ulaşamayınca seçim 2. trura kaldı.
Filistinli Müslümanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua etti.
Mescid-i Aksa'da bir araya gelen binlerce Müslüman Filistinli, Erdoğan'ı Ümmetin umudu olarak gördüklerini belirtirken, 2. turda zafer kazanması için Fetih Suresi okumaya başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO