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Gündem Filistin, Recep Tayyip Erdoğan'a Mescid-i Aksa'da dua ediyor!
Gündem

Filistin, Recep Tayyip Erdoğan'a Mescid-i Aksa'da dua ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-15 23:03:00 - 2023-05-15 23:45:48

Filistinli binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etti.

Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısında topyekün birleşen muhaelefeti sandığa gömse de yüzde 50+1'e ulaşamayınca seçim 2. trura kaldı.

Filistinli Müslümanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua etti.

Mescid-i Aksa'da bir araya gelen binlerce Müslüman Filistinli, Erdoğan'ı Ümmetin umudu olarak gördüklerini belirtirken, 2. turda zafer kazanması için Fetih Suresi okumaya başladı.
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