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Gündem Filistin polisinden Filistinli göstericilere müdahale!
Gündem

Filistin polisinden Filistinli göstericilere müdahale!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 23:51:00 -
Filistin polisinden Filistinli göstericilere müdahale!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistin polisi, Gazze'deki hastane saldırısını protesto edenlere müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Tubas kentlerinde Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmasına tepki göstererek, gösteriler düzenledi.

Basında yer alan haberlerde, Filistin güvenlik güçlerinin, çeşitli kentlerde merkezlere yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi.

Göz yaşartıcı gaz kullandılar!

Sosyal paylaşım sitelerinde de polisin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde göstericilere göz yaşartıcı gaz kullandığı görüntüler yer aldı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.

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