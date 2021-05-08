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Yaşam Filistin nüfusu kaç?
Yaşam

Filistin nüfusu kaç?

Filistin nerede? Pek çok kişi Filistin’in nerede olduğunu, nüfusunun kaç olduğunu merak ediyor. Peki, Filistin’in nüfusu kaç?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:33:00 -
Filistin nüfusu kaç?

İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısının ardından pek çok kişi Filistin hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Filistin’in nüfusu kaç?

Filistin nüfusu kaç?

Filistin, Orta Doğu'da yer alan bir Arap devletidir. Devletin başkenti Kudüs olarak belirlense de İsrail işgalinden dolayı merkezi Ramallah'da (Batı Şeria'da) bulunur. Filistin toprakları 1948'den önce Mısır ve Ürdün tarafından işgal edilirken 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra ise İsrail tarafından işgal edilmiştir. Filistin Şubat 2020 itibarıyla nüfusu 5.051.493'tür. Böylelikle dünyada en çok nüfusa sahip 121. devlet olmuştur.

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