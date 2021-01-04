Filistin, Libya, Umman ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Filistin'de 1629'a, Libya'da 1526'ya, Umman'da 1502'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 682'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 20 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1009 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar toplam ölenlerin sayısının 1629'a ulaştığı, vaka sayılarının 160 bin 43'e yükseldiği belirtilirken, iyileşenlerin ise 139 bin 215 olduğu kaydedildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 16 kişinin daha hayatını kaybettiği, 561 kişinin enfekte olduğu, 907 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1526'ya, vakaların 101 bin 975'e, iyileşenlerin 75 bin 288'e çıktığı ifade edildi.

-Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 180 yeni vaka tespit edildiği, 106 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 1502'ye, vaka sayısının da 129 bin 584'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 122 bin 372'ye ulaştığı aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1501 yeni vaka tespit edildiği, 1746 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle ölü sayısının 682'ye, vaka sayısının 214 bin 732'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 191 bin 455'e çıktığı bildirildi.











































