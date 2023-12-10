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Gündem Filistin İslam Alimleri Birliği Başkanı Tekruri'den önemli çağrı! 'Bu şer'i bir vaciptir'
Gündem

Filistin İslam Alimleri Birliği Başkanı Tekruri'den önemli çağrı! 'Bu şer'i bir vaciptir'

Yeniakit Publisher
2023-12-10 22:25:00 - 2023-12-10 22:36:16
Filistin İslam Alimleri Birliği Başkanı Tekruri'den önemli çağrı! 'Bu şer'i bir vaciptir'

Filistin Alimler Birliği Genel Başkanı Dr. Navaf Tekruri, dünya genelinde ilan edilen Gazze grevine ilişkin Müslümanlara çağrıda bulundu.

"Yarın tüm dünyada Gazze için genel grev ilan edilmiştir. Ben de Müslümanlara bu nidaya cevap vermenin şer'i bir vacip olduğunu söylüyorum." diyen Dr. Tekruri, "Bu konuda Müslümanların seçim hakkı yoktur. Çünkü mazlumlarla beraber olduğunu belirtmek için bir yol bulduğunuz zaman geri kalmak caiz olmaz." mesajı verdi.

Dr. Tekruri mesajının devamında, Müslümanlara şunları söyledi:

"Yarın hiçbir tüccarın dükkanına, hiçbir talebenin medresesine veya üniversitesine, işçinin işine, çiftçinin tarlasına veya şirket sahibinin şirketine gitmesi caiz olmaz. Herkesin kilidini vurması gerekir. Bu Gazze'ye yardım yollarından birisidir. Kimse buna gücünün yetmediğini söyleyemez zira bu bir şey yapmak değil yapmamaktır. Tereddütsüz ve istisnasız buna cevap vermek gerekir."

11 Aralık Pazartesi günü dünya genelinde İsrail ile olan tüm ticari ilişkiler durdurularak büyük bir greve imza atılacak.

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Yorumlar

Ben de Hamasım

Bugün tüm dünyada grev yapılsa diye düşündüm. Boykottan sonra ulus devletleri zorlayacak bir yaptırım olur. Çok güzel bir fikir.

Serhat

Çocuklara üzülüyorum sadece
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