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Dünya Filistin ile ilgili Çin’den flaş açıklama
Dünya

Filistin ile ilgili Çin’den flaş açıklama

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken Çin’den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanı Vang, Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını yineledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:12:00 -
Filistin ile ilgili Çin’den flaş açıklama

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Filistin’de son günlerde durumun kötüye gidişinin asıl nedeninin soruna uzun süredir adil çözüm bulunamaması olduğunu belirterek, Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını söyledi.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang, Orta Doğu barış sürecinin rotasından saptığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ciddiyetle uygulanmadığını vurguladı.

Filistin’de yaşanan şiddet olaylarının temel sebebinin meseleye yıllardır adil çözüm getirilememesi olduğunu belirten Vang, böyle bir çözüm olmaksızın İsrail’in ve Filistin’in hatta Orta Doğu’nun gerçek barışı sağlayamayacağının altını çizdi.

Vang, ateşkesin sağlanması ve şiddetin sona erdirilmesi noktasında BMGK’nin sorumluluğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Vang, Filistin meselesinde nihai çıkış yolunun iki devletli çözümün uygulanması olduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra Vang, BMGK’nin mayıs ayı dönem başkanı Çin’in çabası ile Konseyin bugün itibarıyla bir kez daha toplanacağını, İsrail-Filistin arasındaki gerginliğin görüşüleceği bir açık oturum düzenleneceğini dile getirdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edildi.

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Yorumlar

mehmet soylu

çine ne? amerikaya ne?
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Ali korkmaz

islam Teşkilatından birşey çıkacağını sanmıyorum.hepsi ABD.nin kulu be kuklası olmuşlar.Başta Yöneticiler hep bizi alfatıyorlar.onlar halbuki kendilerini aldatıyorlar.Allah herşeyi hakkıyla bilendir.
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