Filistin hastanelerindeki çocuklar ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Kasım 2018’de Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin jeneratörlerine yakıt sağlayan bağışın sona erdiğini bildirmiş, o tarihten sonra günlük 8 ila 16 saatlik elektrik kesintileri yaşanmaya başlamıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, kısa sürede yakıt krizinin çözülmemesi halinde Gazze’deki birçok hastane ve sağlık merkezinin kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Çocuğunu kaybetme korkusu yaşıyor

Gazze’deki hastanelerde tedavi gören onlarca çocuk ve onların yakınları yakıt krizinden ötürü büyük korku ve kaygı içinde. Bu kişilerin en büyük endişesi de elektriğin kesilmesi halinde başta yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı tedavi görenler olmak üzere kanser ve diyaliz hastalarının hayatını kaybetmesi. Bu krizi yaşayanlardan biri de Gazzeli 38 yaşındaki Hacer Saad. Çocuk hastanesine haftada 3 gün, 10 yaşındaki kızı Samiye’yi getiren gözü yaşlı anne, “Hastane kapanırsa, diyalize girmesi gereken kızımın tedavisi yarım kalacak, bu da onun zehirlenmesine yol açabilir. Kızımın hayatı tehlikede” diyerek acısını dile getirdi.