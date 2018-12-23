Filistin elbiseleri sanatseverlerle Ankara’da buluştu

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde, gönüllülük esaslı çalışan popüler kültür topluluğu Ürdünlü Al Hanuneh Derneği tarafından hazırlanan geleneksel Filistin elbiseleri sergisi, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda (YHT) sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Al Hanuneh Derneği Başkanı Nimet Mustafa Ali Musleh tarafından açılışı gerçekleştirilen programa kamu kurumlarının temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve diplomatik misyon temsilcileri de katıldı.

Barışı kalıcı kılabilmenin temel yolunun, insanı ve insanın ürettiklerinin merkeze alınması ile mümkün olduğunu dile getiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, “Dünyadaki zarafet, iyilik ve güzelliğin ancak kültür-sanatla elde edilebilir” dedi. Al Hanuneh Derneği Başkanı Nimet Mustafa Ali Musleh ise, “Dernek olarak 90’lı yıllarda Filistin kültürüne ait müzikten elbiselere kadar pek unsuru biriktirerek gençlere aktarıyoruz” diye konuştu.

Sergide, Filistin’in kültürel mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla yeniden üretilmiş olan Filistin geleneksel kıyafetleri yer alıyor. Bu kıyafetlerin tarihsel süreci ve bölgesel dağılımları hakkında bilgilerin de sunulduğu sergi, 35 adet Filistin geleneksel kıyafetleri, atkı, şal, çanta ve muhtelif açıklama tablolarından oluşuyor. Elbiselerin menşei, kullanılan malzemeler ve nakışlı motiflerin anlamları ise bilgi panolarında sanatseverlerle paylaşılıyor. Ayrıca Sergi, 27 Aralık 2018 tarihine kadar Ankara YHT Garı’nda ziyarete açık olacak.