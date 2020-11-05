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Aktüel Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Avusturyalı polisi kurtaran Filistinli gence madalya
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Avusturyalı polisi kurtaran Filistinli gence madalya

Yeniakit Publisher
2020-11-05 01:03:25 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Avusturyalı polisi kurtaran Filistinli gence madalya

KUDÜS (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Avusturyalı polise yardım eden 23 yaşındaki Filistinli Usame Cevdet'e madalya verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Filistinli Cevdet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cevdet'i cesaretinden dolayı takdir ve tebrik eden Abbas, söz konusu gencin "insanlığın ortak değerlerini savunan ve her türlü terörizmi reddeden Filistin halkının gençlerini temsil ettiğini" vurguladı.

Abbas, Cevdet'e hitaben, "Sen yüz ağartıyorsun. Dünyaya Filistin halkının teröre karşı, insanları koruduğunu söylememizi sağladın. Bu yüzden cesaretin için sana bir madalya vermeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Filistin'in Avusturya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle, Cevdet'e madalya verilmişti.

Öte yandan Avusturya polisi de Cevdet'e "Altın Polis" madalyası vermişti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Cevdet, Viyana'da gerçekleşen terör saldırısı sırasında ağır yaralanan bir polise ilk yardım müdahalesinde bulunurken görülmüştü.

Avusturya'da 2 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen terörist de emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.

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