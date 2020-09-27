  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Filistin davası BM için en büyük sınavdır"
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Filistin davası BM için en büyük sınavdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 21:03:55 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Filistin davası BM için en büyük sınavdır"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin davasının Birleşmiş Milletler (BM) için en büyük sınav olduğunu söyledi.

Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etti.

BM'nin Filistin davası için önemini vurgulayan Abbas, "Filistin davası BM için en büyük sınavdır. Biz, hakkımızdan fazlasını istemediğimiz gibi azını da kabul etmeyeceğiz." dedi.

Abbas, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hâlâ BM'nin Filistin davasını uluslararası meşruiyete uygun olarak barışçıl çözüme kavuşturmada tüm sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. İsrail ve ABD yönetiminin bu uluslararası örgüte (BM'ye) ve uluslararası meşruiyet kararlarına yönelik saldırısının yoğunlaştığı bir zamanda, bu örgüte bağlılığımız artıyor."

Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlıkları uğruna yürüttükleri meşru mücadelelerinin destekçisi olması için BM'ye umut bağladığını kaydeden Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik hakkını kazanması için çalışma sözü verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattı..
Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Dünya

Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevi..
Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...
Dünya

Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının engellenmesi için uluslararası toplumu her türlü ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı