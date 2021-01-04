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Aktüel Filistin Başbakanı Iştiyye'den "seçim sürecine hazırız" mesajı
Aktüel

Filistin Başbakanı Iştiyye'den "seçim sürecine hazırız" mesajı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: - "Hükümet, önümüzdeki dönemde uzun zamandır beklenen seçim sürecine hazırlanmak için tüm çabalarını ortaya koymaya hazır"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:14:14 -
Filistin Başbakanı Iştiyye'den "seçim sürecine hazırız" mesajı

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ulusal birliğin tesisiyle ilgili yaşanan olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, seçim sürecine hazırlık konusundan tüm çabaları ortaya koymaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mektupla "seçimlerin daha önce şart koşulduğu gibi eş zamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiklerini" açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bunun üzerine Abbas'ın da Heniyye'ye bir mektup yolladığını hatırlatan Iştiyye, "Hükümet, önümüzdeki dönemde uzun zamandır beklenen seçim sürecine hazırlanmak için tüm çabalarını ortaya koymaya hazır." dedi.

Iştiyye ayrıca şunları kaydetti:

"Yapılacak seçimlerin halkımızın tarihinde bölünme ve ayrılığa son noktayı koymasını, kurumlarımıza ve davamıza ivme kazandıracak bir demokrasinin de başlangıcı olmasını istiyoruz."

- Heniyye ile Abbas arasında "ulusal birlik" için mektup diplomasisi

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Aralık 2020'de Filistin Devlet Başkanı Abbas'a bir mektup göndererek, "seçimlerin daha önce şart koşulduğu gibi eş zamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiklerini" bildirmişti.

Heniyye, mektubunda şunları kaydetmişti:

"Son dönemde meseleyi tüm yönleriyle inceledik. Birçok aşamasından geçtiğimiz ulusal uzlaşı ve ortaklık sürecine devam etmeye hazır olduğumuz sonucuna vardık. İlk olarak Yasama Konseyi, ikinci olarak Devlet Başkanlığı ve üçüncü olarak da Ulusal Konsey seçimlerinin yapılmasına hazırız."

Abbas da dün Heniyye'ye cevaben gönderdiği mektubunda, "ulusal birliğin tesisi konusundaki bağlılığını" vurgulamıştı.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren iki büyük güç olan Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

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