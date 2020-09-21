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Aktüel Filistin Başbakanı: “ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor"
Aktüel

Filistin Başbakanı: “ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:55:18 -
Filistin Başbakanı: “ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor"

KUDÜS (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD’nin Filistin yönetimini siyasi, mali ve ekonomik yönden kuşattığını söyledi.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilere yardımı kestiğini kabul ettiğini ve bazı Arap ülkelerinin kendilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerini engellediğini belirtti.

ABD’nin izlediği bu siyasetle Filistin yönetimini baskı altına almayı, Filistinlilerin hak taleplerini ekonomik imkanlarla takas etmeyi hedeflediğini vurgulayan Iştiyye, “ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor. Hak sahibi güçlüdür, vatanına ve toprağına bağlılık iradesi sahipleri, davasının mal karşılığında pazarlığını yapmaz.” dedi.

Iştiyye konuşmasında ayrıca, Filistin davasına destek veren Arap halklarını ve ülkelerini de selamladı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği mülakatta, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yerine getirmeyi düşündüğünü söylemişti.

Friedman'ın açıklamaları Filistin yönetimi ve Hamas tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail gazetesi de tepkiler üzerine Büyükelçi Friedman'ın söz konusu ifadesinde düzeltmeye gitmişti.

Gazete, Friedman'ın ifadelerini, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünmüyoruz. Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." şeklinde değiştirmişti.

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