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Aktüel Filistin asıllı Dodin'in Biden'ın Beyaz Saray ekibinde yer alması Filistin'deki akrabalarını sevindirdi
Aktüel

Filistin asıllı Dodin'in Biden'ın Beyaz Saray ekibinde yer alması Filistin'deki akrabalarını sevindirdi

Beyaz Saray'da üst düzey görev üstlenen ilk Filistinli olacak Reema Dodin'in amcası Ahmed Dodin: - "Bu atamadan dolayı mutluyuz, kendisini tebrik ediyoruz, hepimize hayırlı olsun. Bu, tüm Filistinliler için bir başarı"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:23:24 -
Filistin asıllı Dodin'in Biden'ın Beyaz Saray ekibinde yer alması Filistin'deki akrabalarını sevindirdi

EL HALİL (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcısı olacağını açıkladığı Filistin kökenli Reema Dodin'in yakınları haberi sevinçle karşıladı.

"Beyaz Saray'da üst düzey görev üstlenen ilk Filistinli" unvanını taşıyacak olan Dodin'in amcası Ahmed Dodin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu atamadan dolayı mutluyuz, kendisini tebrik ediyoruz, hepimize hayırlı olsun. Bu, tüm Filistinliler için bir başarı." dedi.

El-Halil'in Dura beldesinde yaşayan amca Ahmed Dodin, Reema'nın ABD'de doğduğunu ve sonuncusu yaklaşık dört sene önce olmak üzere memleketi Dura'yı birkaç kez ziyaret ettiğini söyledi.

Amca Ahmed, "Bu makamın kendisi ve ana vatanı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Reema'nın bir Filistin kızı olduğunu, aslının Filistinli olduğunu vurgulayan Ahmed Dodin, yeğeninin tüm yakınlarının bu atamadan mutluluk duyduğunu ifade etti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden, 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden sonra çalışacağı kritik isimleri de duyurmaya başladı.

Biden'ın geçiş süreci ekibinden dün yapılan açıklamada, Filistin kökenli bir Amerikalı olan Reema Dodin'in Beyaz Saray Yasal Düzenleme Ofisi Direktör Yardımcılığı görevine getirileceği belirtilmişti.

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, Dodin'in Beyaz Saray'da üst düzey görev yapacak ilk Filistinli-Amerikalı olduğu vurgulandı.

- Reema Dodin

Filistinli göçmen bir ailenin çocuğu olarak California'da dünyaya gelen Dodin, Berkeley ve Illinios Üniversitelerinde eğitim aldı.

Demokrat Senatör Richard Durbin'in özel kalem yardımcılığı görevini yürüten Dodin, aynı zamanda bir dönem Ürdün'de Sosyal İşler Bakanı olarak görev yapan Mustafa Dodin'in torunu.

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