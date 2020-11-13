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Aktüel Filipinler'de etkili olan tayfunda ölü sayısı 39'a yükseldi
Aktüel

Filipinler'de etkili olan tayfunda ölü sayısı 39'a yükseldi

Tayfunun neden olduğu sellerde 32 kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:39:09 -
Filipinler'de etkili olan tayfunda ölü sayısı 39'a yükseldi

MANİLA (AA) - Filipinler'de etkili olan Vamco tayfununun yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

Filipinler Genekurmay Başkanı Gilbert Gapay, afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantıda, tayfunun vurduğu başkent Manila'da arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Tayfunun yol açtığı sellerde 39 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Gapay, kayıp 32 kişinin de arandığını belirtti.

Gapay, 41 bini Manila'da olmak üzere en az 100 bin kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Manila'da 3,8 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, okullarda eğitime ara verildi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, devlet kurumlarının Vamco tayfunundan etkilenen bölgelere yardım ulaştırma konusunda görevlendirildiğini bildirerek, tahliye edilenlere barınak sağlanacağını, maddi, manevi gereken yardımların yapılacağını açıklamıştı.

Filipinler'de kasım başında etkili olan Goni tayfununda 16 kişi hayatını kaybetmişti. Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nda yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Ülkeyi ekim sonunda vuran Molave tayfununda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 15,2 milyon dolarlık hasar meydana gelmişti.

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