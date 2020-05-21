Filipinler çevrim içi çocuk istismarının "küresel sıcak noktası"

MANİLA (AA) - ABD merkezli Uluslararası Adalet Misyonunca (IJM) yapılan araştırmada, Filipinler'in çevrim içi çocuk istismarı konusunda "küresel sıcak nokta" olduğu bildirildi.

IJM tarafından yayımlanan araştırmada, son yıllarda çocuklarının para için kurban olmasına göz yuman ebeveynlerle ülkedeki çevrim içi çocuk istismarı vakalarının arttığı belirtildi.

Araştırmada, 2014'te çevrim içi çocuk istismarında kullanılan "İnternet Protokol (IP)" adresi sayısının 23 bin 333 olduğu ve bu sayının 2017'de yüzde 250'lik artışla 81 bin 723'e yükseldiği kaydedildi.

Çevrim içi çocuk istismarı vakalarının, yüzde 64'ünün yabancı kullanıcılar olduğuna işaret edilen araştırmada, yurt dışı merkezli çevirim içi çocuk istismarcılarının belirlenmesinin güçlüğüne vurgu yapıldı.

Çalışmada, 2011'den 2017'ye kadar tespit edilen 90 vakada 381 kurbandan 43'ünün 2 aydan 4 yıla varan sürelerle istismar edildiği kaydedildi. Diğer kurbanların istismar sürelerine ilişkin bilgi verilmedi.

Kurbanların ortalama yaşının 11 olduğu belirtilen araştırmada, içlerinde 1 yaşından küçük bir bebeğin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Vakaların yarısının ebeveynler veya yakın akrabalar aracılığıyla gerçekleştiği bildirildi.

IJM Filipinler Direktörü Samson Inocencio Jr., yaptığı açıklamada, "Şu anda kurtarılmaya ihtiyacı olan çocuklar var. Fakat kurtarma, zamanında tespit ve sağlam raporlamayla başlıyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin insan ticaretiyle mücadele çabalarını denetleyen Dışişleri Bakanlığı yetkilisi John Richmond, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile küresel olarak kapanmanın çevrim içi çocuk istismarı olgusunu artırdığına dikkati çekti.

Richmond, birçok örnekte faillerin aslında çocukların ebeveynleri veya yakın aile üyeleri olduğunu belirterek, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının, çocukları istismarcılarıyla aynı eve kilitlediğini kaydetti.