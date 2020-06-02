  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın feshini askıya aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 20:10:21 -
Filipinler, ABD ile imzalanan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın feshini askıya aldı

ANKARA (AA) - Filipinler, Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasını ve eğitim yapmasını sağlayan Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nın (VFA) feshinin askıya alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr. Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manila yönetiminin VFA'yı feshetme kararını askıya aldığını açıkladı.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin talimatı doğrultusunda verilen kararın ABD'nin Manila Büyükelçisine bildirildiğini kaydeden Locsin, feshin 6 ay süreyle askıya alındığı bilgisini paylaştı.

- ABD Ordusu'nun varlığı Çin için önemli denge unsuru

Filipinler'in 11 Şubat'ta Amerikan askerlerinin ülkede bulunmasına ve eğitim yapmasına imkan tanıyan VFA'yı feshettiği bildirilmişti.

Taraflar arasında 1999'da imzalanan VFA kapsamında, ortak tatbikat ve eğitim amacıyla Filipinler'e gelen ABD askeri personelleri vizeden muaf tutuluyordu.

ABD Ordusu'nun bölgedeki stratejik varlığı, Çin için önemli bir denge unsuru olarak görülüyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı