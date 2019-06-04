2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 3. haftasında Tayland etabında mücadele eden A Kadın Milli Takımı, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’lik setlerle mağlup etti.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18‘lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılarda 22 sayı ile oynayan Gözde Yılmaz karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande 18, Meliha 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti.

Bu sonucun ardından Milletler Ligi’ndeki yedinci maçında 6. galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18’e yükseltti. A Kadın Milli Takımı, Tayland etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 11.05’te Bulgaristan ile karşılaşacak.